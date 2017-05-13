Читатели УНИАН отдают победу на Евровидении представителю Италии – опрос (видео)

В пятницу, 12 мая, когда уже были известны результаты двух полуфиналов Евровидения, УНИАН решил поинтересоваться у читателей, в чью победу на конкурсе они верят больше всего. До финала остается всего несколько часов, и мы подводим итоги опроса на сайте.

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Итак, ожесточенная борьба разыгралась между теми, кто согласен с предварительным прогнозом букмекеров и ставит на победу итальянца Франческо Габбани (22%), и шутниками, голосовавшими за Иосифа Кобзона - их аж 18%.

16% наших читателей несмотря на все верят в победу украинцев O. Torvald. Еще столько же – у кого-то из аутсайдеров.

14% читателей УНИАН тошнит от Евровидения - только и ждут, когда этот праздник музыки закончится.

На победу растрогавшего зрителей певца из Португалии Сальвадора Собрала надеются 12% опрошенных. И с ними согласны букмекеры – за сутки до конкурса они изменили прогноз и также ставят на португальца с песней Amar pelos dois.

Не до Евровидения нашим соотечественникам в зоне боевых действий на Донбассе. Здесь конкурсом интересуются всего 2% опрошенных.

В букмекерских конторах обновили котировки финалистов. Поэтому главным претендентом на победу в Евровидении-2017 теперь считается представитель Португалии Сальвадор Собрал. На его победу принимают ставки с коэффициентом 2,5. На втором месте - представитель Италии Франческо Габбани, далее идет болгарин Кристиан Костов, на четвертом месте - Бельгия. Закрывает ТОП-5, согласно прогнозам букмекеров, Великобритания. Ранее фаворитом Евровидения-2017 считался итальянец Франческо Габбани, именно ему букмекеры прогнозировали победу.

Как сообщал УНИАН, в Киеве сегодня, 13 мая, в 22:00 состоится финал Евровидения-2017. На сцену в этот вечер выйдут 26 участников песенного конкурса.