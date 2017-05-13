На финале Евровидения-2017 будут патрулировать 10 тысяч полицейских

Сегодня, 13 мая, во время финала Евровидения-2017 правопорядок в столице будут обеспечивать около 10 тысяч правоохранителей, из них 3,5 тысячи — непосредственно в районе проведения конкурса, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

“Наши сотрудники ознакомлены со всеми мерами, которые необходимо обеспечить при охране территории, помещений, при осуществлении пропускного режима, общении с участниками и зрителями”, — сообщил начальник Департамента полиции охраны Национальной полиции Украины Сергей Будник.

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Напомним, что сегодня в Киеве состоится финал песенного конкурса Евровидение-2017. Со своими финальными выступлениями на главную арену песенного конкурса выйдут представители 26 стран-участниц: Украина, которая в этом году принимает конкурс, страны Большой пятерки и по 10 финалистов из каждого полуфинала.