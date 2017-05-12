Умер криминальный авторитет Одессы Саша "Ангел" – СМИ

Умер криминальный авторитет Одессы, 62-летний Александр Ангерт, которого в городе знали как Саша Ангел.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила экс-старший следователь по особо важным делам ГПУ (2003-2010 гг.) Галина Климович.

"Умер Ангерт - человек, забравший добрый десяток лет моей профессиональной жизни. О мертвых - либо хорошо, либо ничего, поэтому промолчу", - написала она, комментируя новость.

По информации местного издания "Откат", Ангерт умер от онкологического заболевания.

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Александр Ангерт 1955 г.р., в 1979 году был осужден за умышленное убийство – с этого началась его криминальная карьера. После 10 лет тюрьмы он вышел на свободу и начал "сотрудничество" с криминальными "акулами" Одессы – Валерием Томалем и Виктором Куливаром (Карабас).

Позже он стал деловым партнером известного российского предпринимателя, нынешнего тестя Романа Абрамовича Александра Жукова. Известно, что последний зарабатывал, перекачивая через Одесский порт российскую нефть, а также торгуя оружием. Последние годы Ангерт жил в Лондоне.