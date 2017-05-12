Красную дорожку Евровидения-2017 показали с высоты птичьего полета (видео)

13:03, 12 мая 2017
Общество
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Ее длина составляет 265 метров.

фото УНИАН

В сети появилось видео красной дорожки Евровидение 2017, которая находилась перед Мариинским дворцом в Киеве. Ее длина 265 метров.

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Видео сняли с высоты птичьего полета. На нем видны огромные размеры и площадь красного покрытия, по которому прошлись делегации из разных стран.

Как сообщал УНИАН, на Евровидении в Киеве была самая длинная за историю конкурса красная дорожка.

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