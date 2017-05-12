Красную дорожку Евровидения-2017 показали с высоты птичьего полета (видео)
13:03, 12 мая 2017Общество
2105 0
Ее длина составляет 265 метров.
На видео видны огромные размеры и площадь красного покрытия / фото УНИАН
В сети появилось видео красной дорожки Евровидение 2017, которая находилась перед Мариинским дворцом в Киеве. Ее длина 265 метров.
Читайте такжеДжамале запретили идти на красную дорожку Евровидения в Киеве
Видео сняли с высоты птичьего полета. На нем видны огромные размеры и площадь красного покрытия, по которому прошлись делегации из разных стран.
Как сообщал УНИАН, на Евровидении в Киеве была самая длинная за историю конкурса красная дорожка.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Евровидение-2017 в Украине