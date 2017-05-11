В Харькове подняли флаги Евросоюза (фото)

Флаги Украины и Евросоюза в рамках празднования Дней Европы и по случаю утверждения безвиза для Украины подняли сегодня, 11 мая, на площади Свободы в Харькове. Об этом сообщила пресс-служба горсовета.

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В церемонии приняли участие руководители города и области, спортсмены, творческие коллективы, участники АТО, бойцы Нацгвардии, харьковчане. Во время мероприятия на площади прошел парад.

Сегодня Совет Евросоюза одобрил безвизовый режим для Украины. Следующим этапом станет утверждение соглашения президентом Европарламента Антонио Таяни и послом председательствующей в ЕС Мальты. Планируется, что это произойдет 17 мая.