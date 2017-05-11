Monatik представил новый клип в день второго полуфинала Евровидения (видео)

Открывавший первый полуфинал Евровидения вместо Джамалы мультиартист Monatik представил видеоработу "Упали в любовь и ударились в танцы" ("УВЛИУВТ").

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В пресс-служба артиста в "Фейсбуке" сообщила, что срежиссировала видео Таня Муиньо. Чтобы показать все задуманное, понадобилось три дня, двенадцать локаций, двадцать профессиональных танцоров, один поезд, три мотоцикла, одна лошадь, команда каскадеров, один недостроенный шестнадцатиэтажный дом, два высших учебных заведения, перекрытая магистраль и один большой праздничный торт (артист снимал клип в свой день рождения, – ред.).

"Пока вы на опасной скорости преодолеваете всевозможные преграды, преследуя мечту, пусть Вас преследуют cамые правильные чувства. Если на этом сложном пути придется падать, пусть это будет только Любовь. Если придется ударяться – то только в танцы", - говорит сам Monatik.

Над видеоклипом "УВЛИУВТ" работала команда во главе с режиссером Таней Муиньо, хореографом-постановщиком Денисом Стульниковым и оператором Никитой Кузьменко. Это четвертая совместная работа Monatik – Муиньо.