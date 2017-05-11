В Киеве преступники требовали $1,3 миллиона "для Луценко" (фото)

В Киеве задержали группу преступников, которые требовали у бизнесмена $1,3 млн для "передачи лично генпрокурору Юрию Луценко". Об этом глава ГПУ написал на своей странице в Facebook.

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"Военной прокуратурой совместно с уголовным розыском Нацполиции Киева задержана группа из трех человек, которые занимались вымогательством с бизнесмена. Цимус дела в том, что два адвоката и один подсудимый по статье за умышленное убийство требовали от частного предпринимателя 1,3 млн долл для передачи лично генпрокурору Украины. Иначе угрожали всем - от наезда на бизнес до физической расправы", - говорится в сообщении Луценко.

По его словам, предприниматель обратился к правоохранителям, которые и разоблачили преступников.