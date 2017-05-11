В Одессе 13 мая состоится первый всеукраинский "Забег студентов"

В Одессе состоится первый всеукраинский «Забег студентов».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник управления молодежной политики и спорта Одесской областной государственной администрации Вячеслав Березуцкий.

По его словам, забег состоится 13 мая на Трассе здоровья, пролегающей вдоль побережья Черного моря (в черте Одессы). «Это будет беспрецедентное событие. Отличный пример взаимодействия органов исполнительной власти, местного самоуправления и общественной инициативы», - сказал Березуцкий.

Как отметил инициатор мероприятия, руководитель одесской "Лиги смеха" Дмитрий Шпинарев, в Украине подобные забеги еще не проводились. «В забеге примут участие абитуриенты, студенты и выпускники вузов прошлых лет. Дата 13 мая выбрана неслучайно - 13 мая 152 года назад был создан первый на юге Украины университет – нынешний Одесский национальный университет им. Мечникова», - пояснил Шпинарев.

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По его словам, в настоящее время зарегистрировалось около 200 участников: 43% - студенты, 17% - абитуриенты, 39% – выпускники прошлых лет. Из 200 человек 65% составляют мужчины. Пока самый возрастной участник - выпускник 1991 года.

Предполагается, что максимальное количество бегунов в первом забеге не превысит 300 человек. Предусмотрены две дистанции: для абитуриентов – 2 км, для остальных – 5 км. Старт – в Аркадии. Участие в забеге бесплатное. На время забега от Аркадии до пляжа «Дельфин» Трасса здоровья будет закрыта.