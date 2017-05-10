На сцене Евровидения-2017 прошла репетиция второго полуфинала (фоторепортаж)

На сцене Евровидения-2017 прошла репетиция второго полуфинала.

11 мая в 22:00 состоится второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2017, который в этом году проходит в украинской столице Киеве. 10 лучших из 18 участников второго полуфинала получат право выйти на главную сцену Евровидения 13 мая.

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По прогнозам букмекеров, больше всего шансов попасть в финал среди участников второго полуфинала имеют Болгария, Румыния и Нидерланды.

Ранее стала известна первая десятка финалистов Евровидения-2017.