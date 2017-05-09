Итоги 9 мая в Киеве: на 19 задержанных составили админпротоколы за мелкое хулиганство

В Киеве на 19 задержанных во время массовых акций по случаю Дня Победы составили административные протоколы за совершение мелкого хулиганства.

Читайте такжеПолицейские не штурмовали офис ОУН в Киеве, а задерживали нарушителей - МВД

Как сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, по состоянию на 18.00 работники полиции на 19 человек составили административные протоколы (ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство - УНИАН), с одиннадцатью проведены профилактические беседы.

Еще одного мужчину, который бросил в стражей порядка дымовую шашку, задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины за хулиганство (ст. 296 Уголовного кодекса Украины) и угрозу или насилие относительно работника правоохранительного органа (ст. 345 УК).

Как сообщал УНИАН, сегодня в столице за сопротивление правоохранителям и использование запрещенной символики были задержаны более 30 человек.