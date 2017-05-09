Большинство читателей УНИАН поддерживают празднование Дня победы 9 мая - опрос

Согласно результатам опроса на сайте УНИАН, 80% читателей поддерживают празднование Дня победы 9 мая.

При этом лишь 6% признают только 8 мая как День памяти и примирения – вместе со всем цивилизованным миром, еще 5% считают обе даты, 8 и 9 мая, важными.

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Кроме того, 9% отметили, что мечтают отпраздновать день победы над российско-террористическими войсками, и это сейчас более актуально для них.

Интересно, что вариант "Дата 9 мая для меня важна только как выходной - день шашлыков/картофеля" выбрали 0% опрошенных. В целом в опросе приняли участие 11,4 тысячи читателей УНИАН.

8 мая Украина вместе со всем миром отмечает День памяти и примирения - в годовщину капитуляции нацистской Германии. Это новая памятная дата для украинцев, празднование которой было введено лишь в 2015 году.

До этого основной памятной датой в честь победы над нацизмом для украинцев считалось 9 мая, когда отмечался День победы - государственный праздник Советского Союза, а позже и стран, входивших в состав СССР, "в память о победоносном завершении Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков".

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Впрочем в течение последних лет в украинском обществе разворачиваются споры относительно целесообразности празднования 9 мая Дня победы во Второй мировой войне по советскому образцу. И хотя в Украине уже введен День памяти и примирения 8 мая, 9 мая остается выходным днем и государственным праздником.

Вместе с тем, Украинский институт национальной памяти предложил новый календарь государственных праздников и памятных дней, в соответствии с которым предлагается сделать выходным днем 8 мая вместо 9 мая.