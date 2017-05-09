Колонна участников акции "Бессмертный полк" отправилась к Аллее Славы в Киеве
10:55, 09 мая 2017Общество
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В начале акции, когда люди еще собирались на площади возле станции метро, возникла небольшая стычка.
Участники акции движутся в окружении правоохранителей / facebook.com/chumak.ink
Колонна участников акции "Бессмертный полк" выдвинулась к Аллее Славы в Киеве. Как передает корреспондент УНИАН, в акции принимают участие около 500 человек.
Они в окружении сотрудников полиции и Национальной гвардии начали движение от метро "Арсенальная".
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В начале акции, когда люди еще собирались на площади возле станции метро, возникла небольшая потасовка между группой участников акции и группой проукраинских активистов на почве того, что несколько женщин начали выкрикивать коммунистические лозунги. Однако полиция быстро нейтрализовала ситуацию.
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