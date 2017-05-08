В Харькове откроют фан-зону Евровидения
Фан-зона разместится за Харьковским национальным театром оперы и балета.
В Харькове на площадке за ХНАТОБом 12 и 13 мая будет работать фан-зона песенного конкурса Евровидение-2017. Об этом пишет местное издание "Городской дозор".
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Здесь горожанам можно будет бесплатно посмотреть финальную часть Евровидения.
Зрителей и гостей фан – зоны «Евровидения 2017» ждет шоу-программа, выступления известных творческих коллективов города, победителей шоу «Х-ФАКТОР», «Лиги смеха», дискотека и вокальные конкурсы.
13 мая планируется телемост между харьковской локацией песенного конкурса и всеукраинской фан-зоной «Евровидения 2017» в Киеве.
Как известно, ранее в Киеве состоялась торжественная церемония открытия Евровидения-2017. Полуфиналы Евровидения-2017 пройдут 9 и 11 мая. Финал – 13 мая. Главной ареной шоу выбран Международный выставочный центр.