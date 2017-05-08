В Киеве для охраны правопорядка 9 мая будет задействовано около 3 тысяч правоохранителей

Для охраны правопорядка 9 мая в Киеве будет задействовано около 3 тысяч правоохранителей.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщил начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

На вопрос ведущей, планируется ли завтра выводить дополнительные наряды полиции в те места, где будут проходить массовые мероприятия, он ответил: «Да. Конечно. Завтра будут задействованы у нас примерно три тысячи правоохранителей... Основные мероприятия, которые, по нашему мнению, нуждаются в усилении безопасности, состоятся на Арсенальной площади, в парке Славы – шествие «Ничто не забыто, никто не забыт».

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Он также отметил, что завтра будут «решительно пресекаться все попытки использования советской символики, запрещенной коммунистической символики».

«Поэтому призываю всех прислушаться к этому. С организаторами мероприятий мы общались, было отмечено, что будем допускать только использование украинской национальной символики в этом шествии», - добавил он.

Крищенко также отметил, что сегодня массовые мероприятия в столице проходят без нарушений.