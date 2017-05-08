В Одессе активисты добились демонтажа памятного камня маршалу Жукову (видео)

В воскресенье, 7 мая, вечером общественные активисты Одессы вынудили власть убрать памятный камень маршалу Георгию Жукову, сообщает Радио Свобода.

Камень на проспекте Небесной сотни, который до недавнего времени носил имя Жукова, был установлен накануне сторонниками запрещенной Коммунистической партии.

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На мраморном камне надпись на русском языке: «здесь будет установлен памятник маршалу Победы, герою Советского Союза Г.К. Жукову от благодарных ветеранов и жителей города-героя Одессы при поддержке ГК КПУ».

После споров активистов с полицейскими на место происшествия прибыли коммунальщики, с помощью техники они демонтировали камень.

Как сообщал УНИАН, недавно демонтировали последний в Одесской области памятник Ленину.