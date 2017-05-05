СМИ: На Одесчине пал последний Ленин (фото)

Неизвестные распилили фигуру Ленина, стоявшего на постаменте в селе Затишье Захарьевского района. По всей видимости, это последний памятник вождю мирового пролетариата в Одесской области.

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Об этом пишет Думская.

Таким образом, регион лишился последнего скульптурного изображения Ленина.

Почему местная власть не убрала изваяние раньше, как того требует декоммунизационное законодательство, неизвестно.

"К слову, затишанский Ленин был довольно редкой разновидности - в кепочке", - отмечает издание.