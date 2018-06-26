Олег Скрипка: Тимошенко вычислила природу Путина

В отличие от политиков, украинские артисты воспринимаются в Москве исключительно «на ура». Чтобы понять это, достаточно хотя бы однажды побывать на здешних концертах группы «Вопли Видоплясова». Лидер «ВВ» Олег Скрипка признается, что некоторые российские фаны даже учат украинский, чтобы лучше понимать тексты его песен. О том, как музыка соединила россиян и украинцев, а также почему «ВВ» не смогут представлять Украину на Евровидении-2009 и в чем секрет российской политики – читайте в эксклюзивном интервью фронтмена «ВВ» Олега Скрипки УНИАН ЧЕМ ЧАЩЕ ЗВУЧИТ СЛОВО «УКРАИНА» В РОССИЙСКИХ ЭФИРАХ, ТЕМ БОЛЬШЕ У НАС ЗДЕСЬ КОНЦЕРТОВ У «ВВ» в Москве очень много поклонников, на ваших концертах всегда негде яблоку упасть. Чем Вы можете объяснить то, что в России так любят вашу музыку? Даже невзирая на то, что русскоязычных песен вы почти не исполняете. Русскоязычные песни у нас есть, хотя их очень мало. О них не все знают. А вообще исторически сложилось так, что мы - единственная украинская группа, которая в строю еще с советских времен. Во-вторых, россияне очень симпатизируют украинцам. Чтобы там не говорили в новостях об Украине, россияне любят Украину. И это нужно признать.

Выходит, россияне, большинству из которых тяжело дается понимание украинского текста, воспринимают ваши песни преимущественно через энергетику? Мы же исполняем песни, приближенные к народным, репертуар народных песен в рок-обработке или песни с народным мелосом в ритме польки. Таких коллективов в России очень мало. Если бы у нас были конкуренты в России, которые играют такие вещи, было бы сложнее. А так популярных рок-коллективов с танцевально-веселой музыкой в России нет. Эмоционально «ВВ» - это музыка праздника. У нас нет «прогрузки» текстовой или эмоциональной. В то время как подавляющее большинство коллективов все же «прогружают» – поют о каких-то проблемах. У нас музыка не проблематичная. У людей и без этого столько хлопот, что просто хочется отдохнуть. Мы играем музыку для отдыха.

Выступаете ли вы еще где-то в России, кроме Москвы? Преимущественно в Москве. Реже ездим в Петербург, и совсем редко – по другим городам России.

Почему? А это экономически невыгодно. Далекие перелеты, и гонорары выходят в нуль. В советское время мы гастролировали по стране больше, транспорт был дешевле. А теперь очень редко.

В последние годы отношения между Украиной и Россией становятся все более прохладными. Влияет ли это на вашу концертную деятельность в России? Вы знаете, есть такой постулат – не бывает плохого пиара, бывает просто пиар. Чем чаще звучит слово «Украина» в российских эфирах, тем более у нас здесь концертов. Как только какая-то очередная «война» – сразу нас приглашают. Кроме того, не нужно забывать, что в России в целом и в Москве в частности живет огромное количество украинцев. Среди них большое число наших фанатов. Хотя и среди россиян немало таких, которые даже учат украинский язык, чтобы разобраться в наших текстах. Или же учат язык непосредственно по нашим текстам.

С недавних пор по некоторым центральным телеканалам России прямо начали призывать к бойкоту украинских товаров. Допускаете ли вы, что такие настроения могут повлиять в будущем на, скажем, продажи дисков с музыкой украинских исполнителей? Конечно. Хотя на сегодня, например, продажа дисков – это уже не бизнес... Вообще любые политические или экономические проблемы влияют. И это грустно. Потому что мы ничего сделать не можем и вынуждены жить с тем, что есть.

А как насчет мирового экономического кризиса? Он как-то повлиял на вашу жизнь? Я вижу, что люди просто неадекватно реагируют на все, что касается денег. И из этого вытекают основные проблемы. Мне как продюсеру больших мероприятий нужно иметь дело с достаточно большим количеством партнеров. И, наблюдаю иногда, как у людей просто сдают нервы, и они ведут себя неадекватно, не по-партнерски.

Я НЕ ВИЖУ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, ЧТОБЫ ПРЕДСТАВИТЬ УКРАИНУ НА ЕВРОВИДЕНИИ «ВВ» подала заявку на участие в отборочном туре Евровидения-2009. Можно ли надеяться, что именно Олег Скрипка и «ВВ» будут представлять Украину на нынешнем конкурсе в Москве? Скажу честно – нет.

В таком случае, выходит, что на конкурс от Украины поедет Светлана Лобода. Из известных людей в списке больше никого нет. Прогнозы могут быть разные. Но очень большой процент, что мы не поедем.

А Вы бы хотели?

Я хотел бы заниматься всем, что может быть сделано профессионально и интересно. В данном случае я такой возможности не вижу. Наше агентство подало заявку от группы ВВ, хотя я в это время был за рубежом. Сейчас выяснил ситуацию и понял, что на сегодняшний день это невозможно. Нужно тур сделать, найти спонсоров и все такое. Я не вижу партнеров для этого.

Для чего такому музыканту как Олег Скрипка вообще принимать участие в конкурсе, который давно воспринимают как шоу исключительно для «домохозяек»? Для того, чтобы поднять уровень этого «Евровидения». Проблема не в самом конкурсе, а в уровне исполнителей. Когда-то на «Евровидении» выступали интересные коллективы. Вспомните ту же АВВА. Возможно, туда пытаются попасть интересные группы и сейчас, но мы этого не видим. Хотя, например, в этом году на конкурс от Франции поедет Патрисия Каас. Нашими совместными усилиями мы могли бы сделать этот концерт более интересным. Кроме того, признаюсь откровенно, меня лично привлекает европейский тур, выход на нового слушателя, зрителя. Конечно, было бы красиво еще и победить. В конечном итоге, даже для европейского зрителя презентация Украины музыкой, которую исполняет наша группа, была бы правильнее. Эстрады полно везде. Нужно побольше экзотики.

Если бы вам все-таки выпало представлять Украину на конкурсе, на каком языке вы бы пели: по-украински или все-таки по-английски? Возможны варианты. Думаю, мне было бы интересно запеть и на английском. В качестве эксперимента. Тем более, что по-английски я уже пел.

У НАС НЕ ХУЖЕ ВСЕХ, А НАОБОРОТ - У НАС ЛУЧШЕ ВСЕХ Вам часто приходится бывать на гастролях в разных странах. Изменилось ли отношение к Украине в мире? Украину наконец начали идентифицировать. Это первый и очень важный шаг. Произошла революция. Частично благодаря недавней газовой «войне». Наконец тебе не нужно объяснять, что ты не россиянин, а украинец. Украину знают. Если ранее нас воспринимали как представителей российской культуры, то сейчас мы уже можем делать определенную культурную политику в мире. И в этом большой позитив.

Однако если после событий оранжевой революции на Украину в мире возлагали много надежд, то, похоже, сейчас энтузиазма поубавилось. Мы в этом «бульоне» варимся и очень эмоционально все воспринимаем. Мол, у нас был такой прорыв, а теперь разочарование. Но после прорывов всегда происходят разочарования – это закон бытия. Это Гегель. Так устроен мир. А те, кто слишком эмоционально воспринимают эти события, может, не очень знакомы с философскими трудами.

А в массовом понимании иностранцев Украина воспринимается частично. Что-то слышали о революции, а затем очень долго об Украине не вспоминали. Сейчас опять что-то слышали о газовой «войне». Мы же, украинцы, привыкли думать, что у нас хуже всех. Так вот хочу сказать, что наша газовая «война» – это ничто в сравнении с общенациональной забастовкой во Франции. Вот это реальная катастрофа. Это страшно для экономики, когда 70% работоспособного населения бастует. А что происходит в Америке, где сейчас люди гибнут от стихийных катастроф? Для нас Литва якобы благополучная страна, а теперь там такие страшные вещи происходят. В Венгрии куча сложностей. Или вот видел в Москве «Марш несогласных» (31 января - ред..), как его разгоняли, включая привлечение вертолетов. Я действительно много путешествую и могу уверенно сказать, что у нас не хуже всех, а наоборот - у нас лучше всех.

Единственная проблема, которая вообще пока еще не решается в Украине, – это проблема международного имиджа страны. Для того, чтобы в Украину пришло счастье, сейчас дело за вами, журналистами. Украине нужно активно представлять свои позитивные стороны, нужно работать над имиджем.

Согласитесь, что все-таки много зависит и от политиков...

Противоборство политиков, конечно, нас тормозит. Но это процесс развития. Возможно, с одной стороны у нас нет полной демократии, но с другой стороны - где она есть в полной мере? Сразу ничего не бывает. И у нас ситуация может измениться, но немного погодя. Критическая масса людей еще не набралась. Как только это произойдет то, как говорил Остап Бендер, «лед тронется».

Как-то полгода тому назад я давал интервью, и меня спросили, почему «облажалась» оранжевая власть. Я сказал: как она «облажалась», если мы были в экономическом расцвете? Еще полгода назад мы купались в роскоши. На меня тогда посмотрели, как на сумасшедшего. А сегодня оказалось, что тогда у нас действительно был расцвет. Но люди настолько слепы и не привыкли видеть голого короля, что даже не имеет смысла об этом говорить.

В Украине не за горами очередные выборы президента. Решили уже, за кого будете голосовать? У нас будет ситуация почти как в России - у нас не будет выбора.

Некоторые из украинских артистов, ваших коллег, уже пытались попробовать себя в политике. Возможно, Олег Скрипка также когда-то будет в украинском парламенте?

А вы меня видите в парламенте?

Допускаю, что среди сторонников «ВВ» есть такие, которым эта идея может понравиться. Тогда они ошибаются в природе украинского парламента и во мне. Это другая профессия, очень сложная. Ты не можешь быть овцой в стае волков. Там или тебя съедят, или ты станешь волком. Было бы нечестно говорить, что я пойду и что-то могу изменить. Такое могут утверждать только дети. Депутатство – это серьезный бизнес, его нужно знать. Потому это выбор, который я сделать не готов.

То есть романтикам и идеалистам не место в политике? Романтике и идеализму не место в жизни. Можно иметь какие-то романтичные лозунги, но реализовывать их нужно прагматично. Скажу вам даже такую штуку: тот кто поймет природу Путина, тот сможет с ним иметь нормальные отношения. Природа Путина, как по мне, абсолютно эмоциональна и романтична в действительности. Как бы это парадоксально не звучало бы. Российская власть вообще намного более романтичная, более идеалистичная, чем власть европейская. Собственно потому россияне могут так легко разобраться с европейскими политиками, а европейцы соответственно не могут разобраться с российской властью и проанализировать ее. И Тимошенко потому так легко входит в Кремль, что она эту природу вычислила. Собственно потому ей удается достигать таких договоренностей. Например, Ющенко абсолютно не эмоционален. И ему сложно найти диалог с Кремлем.