В Одессе надругались над мемориальной доской маршалу Жукову

В Одессе надругались над памятным знаком и мемориальной доской маршалу Жукову.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пересечении проспекта Маршала Жукова (пребывающему в стадии переименования на проспект Небесной сотни) и улицы 25-й Чапаевской дивизии обнаружен поваленным памятный знак маршалу Георгию Жукову.

Читайте также"Вкусные" улицы вытеснили советские названия на карте Украины в рамках декоммунизации (инфографика)

По словам местных жителей, эти противозаконные, "варварские действия осуществила группа неизвестных, облаченных в камуфляжную форму".

Данный факт полиция пока не комментирует.

Вместе с тем, полиция открыла уголовное производство по статье 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины в связи с повреждением накануне, 28 апреля, мемориальной доски маршалу Георгию Жукову, которая установлена в центре города на здании областного военкомата по улице Пироговской. Эти действия совершили активисты организации "Совет общественной безопасности".

Отмечается, что именно в этом здании, расположенном на пересечении с улицей Канатной, в годы Второй мировой войны находилось командование Одесским военным округом. Этим округом одно время командовал маршал Жуков.

По оценкам экспертов, закон о декоммунизации, на который ссылаются "активисты", не распространяется на военных, которые непосредственно участвовали в освобождении территории Украины от фашистских захватчиков в период Второй мировой войны.