Продавца похищенной старопечатной книги "Апостол" отпустили из зала суда

Продавца похищенной из национальной библиотеки Вернадского старопечатной книги "Апостол" отпустили под личное обязательство. Такое решение принял суд, говорится в сюжете ТСН.

Наручники с 35-летнего киевлянина сняли сразу в зале суда. Отныне подозреваемый может свободно передвигаться по городу, но по первому же требованию должен являться к следователям. Прокуроры хотели, чтобы он круглосуточно был под домашним арестом. Теперь государственное обвинение планирует допрос новых свидетелей и продолжение следствия.

Читайте такжеПохищенную из библиотеки им. Вернадского старопечатную книгу "Апостол" пытались продать в Россию – Аваков

Мужчину задержали в одном из ресторанов Киева в момент, когда тот хотел продать краденую книгу. Ее стоимость эксперты оценивали в 2,5 миллиона гривен. Двое мужчин, которые его сопровождали, сейчас проходят по делу как свидетели. Где взял книгу и знаком ли с непосредственными похитителями – подозреваемый не признается. "Я не даю никаких комментариев", - заявил он журналистам.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 апреля, в одном из ресторанов по улице Саксаганского в Киеве были задержаны лица, причастные к похищению книги «Апостол» из Национальной библиотеки Украины им. В. Вернадского. Старопечатная книга изъята на месте события у упомянутых лиц.

Напомним, сообщение об исчезновении «Апостола» Ивана Федорова (1574 года издания) из отдела старопечатных книг Национальной библиотеки им. Вернадского поступило в полицию 10 мая 2016 года. Кражу обнаружила заместитель по научной работе, после чего сразу же заявила в органы внутренних дел.

Полиция открыло уголовное производство по ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

«Апостол» имеет научную и историческую ценность, является первой печатной книгой в Украине. Известно о более 90 экземплярах этого издания. Книга содержит церковнославянский перевод «Деяний и посланий апостольских».