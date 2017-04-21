Следствие озвучило 5 версий, которые рассматриваются в деле Шеремета

Через 9 месяцев после убийства журналиста Павла Шеремета, следствие до сих пор рассматривает несколько версии.

Об этом "Украинской правде" сообщил представитель Национальной полиции Ярослав Тракало.

По его словам в настоящее время в указанном уголовном производстве отрабатывается несколько версий относительно возможных мотивов совершения убийства.

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Среди них, по словам Тракала, рассматривают:

- совершение преступления из-за профессиональной деятельности в Российской Федерации и Республике Беларусь;

- ошибка в объекте преступления, а именно приготовление убийства владельца издания "Украинская правда" Елены Притулы;

- критические публикации Шеремета в издании "Украинская правда" и выступления на радио "Вести";

- дестабилизация ситуации в государстве с целью формирования ошибочного негативного восприятия общественно-политической ситуации в Украине;

- конфликты в личной жизни Шеремета в связи с семейным, коммерческим и финансовым положением последнего.

20 июля 2016 года около 8 часов утра на перекрестке улицы Богдана Хмельницкого и Ивана Франка было подорвано машину руководителя издание Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет.