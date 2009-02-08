Юшенко отстранил главу РГА, заподозренного в захвате предприятия

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим распоряжением № 19/2009-рп от 6 февраля отстранил от исполнения полномочий по должности Евгения РОМАНЕНКО – председателя Подольской районной государственной администрации г. Киева.

Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства.

Также документом предусмотрено провести в срок до двух месяцев служебное расследование невыполнения, ненадлежащего выполнения служебных обязанностей, превышения полномочий председателем Подольской районной государственной администрации г. Киева Е.РОМАНЕНКО.

Председателем комиссии назначен заместитель главы Секретариата Президента Украины Роман БЕССМЕРТНЫЙ, состав комиссии за подписью Виктора Балоги приводится на сайте.

Как сообщал УНИАН, служебное расследование в отношении Е.РОМАНЕНКО касается дела ОАО «Квазар».

По словам пресс-секретаря В.ЮЩЕНКО, 3 февраля под председательством Президента было проведено совещание по вопросам усовершенствования государственной политики в сфере защиты прав собственности, во время которой В.ЮЩЕНКО обратил внимание на попытку рейдерского захвата ОАО «Квазар». В частности, в ходе совещания отмечалось, что владельцы ОАО «Квазар» несколько раз обращались в Подольскую райгосадминистрацию с письмами, в которых предупреждали о возможных попытках мошенничества с документами компании, однако эти обращения администрацией были оставлены без реагирования.

Работники ОАО «Квазар» обвиняют Подольскую администрацию в заговоре с группой лиц, которые пытаются захватить предприятие.