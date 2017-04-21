Подрядчики обещают сдать в эксплуатацию "Ледовую арену" в Краматорске в сентябре - Жебривский

Подрядчики обещают сдать в эксплуатацию после строительства «Ледовую арену» в Краматорске примерно в сентябре.

Об этом председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил в социальной сети Facebook.

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"Полным ходом идет строительство «Ледовой арены» в Краматорске. Подрядчики обещают сдать объект, ориентировочно, в сентябре текущего года. Средства на строительство Арены выделены из областного бюджета, часть средств дал и бюджет города. Это будет крытое ледовое поле размером 30 на 60 метров, с трибунами на 430 мест и вспомогательными помещениями. Рядом с Ареной будут два теннисных корта, детская площадка и паркинг", - заявил Жебривский.

"После российской агрессии население Краматорска выросло, в том числе, и за счет переселенцев. Сейчас это почти 250 тыс. жителей. Город стал областным центром и нуждается в подобных социально-культурных учреждениях. В этом году в Краматорске завершим реконструкцию парка «Сад Бернацкого» и парка им. Пушкина, а также сделаем спортивные площадки с искусственным покрытием", - сообщил Жебривский.