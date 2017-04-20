Трибуны на Евровидение построит компания, связанная с исполнительным продюсером конкурса - расследование

Компания «Артмакс Инжиниринг», которая получила право на установку зрительских трибун для «Евровидения-2017» за бюджетные деньги, связанная с исполнительным продюсером конкурса Павлом Грицаком. Об этом говорится в расследовании программы «Схемы», передает Радио Свобода.

По данным журналистов, повторный тендер, на котором эта компания выиграла, был проведен после того, как НТКУ отказалась подписывать контракт с победителем предыдущего конкурса – немецкой компанией Nussli Ltd,«потому что ее европейские стандарты не соответствуют украинским нормам». Это произошло после того, как Павел Грицак был назначен на должность.

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Фирма «Артмакс Инжиниринг» получит 23,1 миллиона гривен из бюджета за монтаж 6856 сидений. Немецкая компания Nussli Ltd , которая победила на предыдущем конкурсе, но впоследствии получила отказ, предлагала построить 9200 сидений и еще 50 комментаторских кабин по примерно 29,6 миллионов гривен. Как пояснил директор по управлению Nussli Ltd Бернд Гельмштадт, компании было отказано из-за «несоответствия украинским нормам».

«Мы предложили возведение трибун по европейским нормам, которые не соответствуют украинским, и в этом была причина. Затем был объявлен второй тендер, в котором мы уже решили не участвовать», – отметил Бернд Гельмштадт.

Журналисты «Схем» приводят ряд фактов, указывающих на связь львовской фирмы «Артмакс Инжиниринг», которая получила контракт на установку трибун – с исполнительным директором «Евровидения-2017», заместителем генерального директора НСТУ Павла Грицака.

Компания «Артмакс Инжиниринг» (старое название «Альтернатива») тесно сотрудничала с «Евромедиа Компани» (100 % владелец – Павел Грицак) и связанным с ним компаниям во время проведения детского «Евровидения» в 2013 году.

По информации из акта ревизии Государственной инспекции Украины по финансово-хозяйственной деятельности НТКУ, ООО «Альтернатива» («Артмакс Инжиниринг»), получила 13 миллионов гривен на тендерах детского «Евровидения», но часть средств перечислила фирме Павла Грицака ООО «Евромедиа Компани» за субподрядные работы. Ряд других компаний, которые получили субподряды от ООО «Альтернатива», также имели отношение к связанным с Грицаком менеджерам.

Сам Грицак уверяет, что не имеет связей с фирмой, которая получила тендер на установку зрительских трибун на «Евровидение-2017».

«Ни к компании «Артмакс», ни к компании «Альтернатива» я не имею никакого отношения», – заверил Павел Грицак.

Относительно отказа немецкой компании Nussli Ltd он пояснил, что причина заключается в несоответствии пожарной безопасности и строительным нормам: «в Соответствии с пунктом 2,8 правил пожарной безопасности, утвержденных Министерством внутренних дел от 30 декабря 2014 года. Там есть четкая ссылка на Государственные строительные нормы, в частности на пункты 2.2.16 и так далее».

В то же время в распоряжении программы «Схемы» есть объяснение по этому поводу Украинского научно-исследовательского института гражданской защиты, в котором говорится, что «ДБН В2.2.16 не относится к временному обустройству внутреннего пространства здания МВЦ».

В своих дополнительных письменных объяснениях Павел Грицак отметил, что компания Nussli участвовала в творческом конкурсе, а не в тендере, ее предложение не учитывала сценическое и световое оборудование, глубины ряда между креслами, что могло повлиять на пожарную безопасность, а предложение «Артмакс» полностью соответствовало законодательству Украины.

Замечания по проекту, который должен был реализовать «Артмакс» после победы на тендере, высказал исполнительный директор Евровидения Йон Ола Санд. Он послал письмо к НСТУ, в котором говорилось о том, что Европейский вещательный союз не согласовывает контракт с «Артмаксом» и просит привлечь другого подрядчика. Однако впоследствии контракт был согласован при условии проведения независимой экспертизы, которой еще не было.

Полуфиналы конкурса «Евровидение-2017» состоятся в Киеве 9 и 11 мая, финал – 13 мая. Украину в этом году на «Евровидении» будет представлять группа А. Тorvald с песней Time.