Прокуратура услышала бунтующих рабочих в Херсоне

Прокурор Суворовского района Херсона возбудил второе уголовное дело в отношении должностных лиц ООО «Херсонский машиностроительный завод».

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь прокурора Херсонской области Федор САМОЙЛЕНКО.

По его словам, дело возбуждено 5 февраля по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 Уголовного кодекса Украины (грубое нарушение законодательства о труде).

В частности, в ходе досудебного следствия было установлено, что должностные лица предприятия, грубо нарушая требования ч.3 ст.32 и ч.1 ст.56 Кодекса законов о труде, издали приказ об изменении графика работы предприятия, предварительно не предупредив об этом его работников. Таким образом, нарушая закон, руководители завода без предупреждения изменили существующие условия труда рабочих.

«Прокуратурой проводятся все необходимые процессуальные действия. Произведена выемка документов и проверка счетов», - сообщил пресс-секретарь.

Как сообщал УНИАН, 23 января прокуратура Суворовского района Херсона возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц ХМЗ по факту нецелевого использования операционных средств предприятия, которые могли быть направлены на выплату задолженности его работникам. Дело возбуждено по ст. 175 Уголовного кодекса Украины (невыплата зарплаты).

Рабочие завода утром 3 февраля взяли штурмом офис предприятия, требуя выплатить задолженность по заработной плате в размере более 4 млн. грн. и передать завод в государственную собственность.

Общая сумма долга по зарплате на предприятии, по данным Херсонской облгосадминистрации, составляет около 5 млн. грн.

Справка УНИАН. ООО «Херсонский машиностроительный завод» входит в структуру ООО «НПП «БелоцерковМАЗ» (Белая Церковь). Предприятие - единственное в Украине производителем зерноуборочных комбайнов «Славутич».