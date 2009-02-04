Рабочие, захватившие Херсонский машзавод, обращаются к Кабмину

Рабочие ООО «Херсонский машиностроительный завод» (ХМЗ) призывали рабочих других заводов провести 7 февраля общегородской митинг солидарности.

Как передает корреспондент УНИАН, листовка с таким призывом распространена в Херсоне.

В профкоме ХМЗ подтвердили, что листовку действительно распространили рабочие этого завода, которые 3 февраля штурмом взяли административное здание ХМЗ и сейчас продолжают удерживать его под свои контролем.

«Сегодня обстановка на комбайновом заводе критическая: производство остановлено, зарплата не выплачивается, прекращены все отчисления в бюджет и Пенсионный фонд. Но ни собственник ХМЗ, ни нынешняя власть не предпринимают никаких мер по оживлению завода. В этих условиях трудовой коллектив решил не сдаваться, а сплотиться для борьбы за интересы человека труда. На этом непростом пути мы прибегли к решительным действиям: провели жесткие пикеты обладминистрации, захватили и охраняем завод от воровства готовой продукции и оборудования, боремся за правдивую информацию о нашей борьбе», - сказано в обращении.

Забастовщики обратились к Кабинету Министров Украины с требованиями «национализировать Херсонский машиностроительный завод под контролем трудового коллектива; арестовать банковские счета собственника завода и погасить все долги по зарплате, а также по платежам в бюджет и ПФ; обеспечить госзаказ на производство комбайнов и их адресный сбыт при поддержке государства; погасить долги по зарплате перед всеми трудящимися г.Херсона, обеспечить полную занятость в городе и области».

Как сообщал УНИАН, рабочие ХМЗ утром 3 февраля взяли штурмом офис предприятия, требуя выплатить задолженность по заработной плате и передать завод в госсобственность.

Херсонская облгосадминистрация также предложила владельцу ХМЗ передать предприятие в госсобственность. В Херсонской ОГА считают, что руководство ХМЗ неспособно оценить ситуацию и не желает искать пути выхода предприятия из кризиса.

Справка УНИАН. ООО «Херсонский машиностроительный завод» входит в структуру ООО «НПП «БелоцерковМАЗ» (Белая Церковь). Предприятие является единственным в Украине производителем зерноуборочных комбайнов «Славутич».