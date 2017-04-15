В Пасхальную ночь за порядком в Украине будут следить более 23 тысяч правоохранителей
14:31, 15 апреля 2017Общество
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Правоохранители ожидают, что в праздничных мероприятиях примут участие около 8,9 млн верующих.
В целом к охране правопорядка будут привлечены 23,1 тыс. правоохранителей / УНИАН
В ночь на Пасху к охране публичного порядка и безопасности граждан будут привлечены 23,1 тыс. правоохранителей, почти 700 из них – военнослужащие Национальной гвардии Украины.
Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.
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Правоохранители ожидают, что в праздничных мероприятиях примут участие около 8,9 млн верующих. Больше всего - во Львовской, Днепропетровской и Одесской областях.
Как сообщал УНИАН, в Киеве, в частности, за правопорядком во время Пасхальных праздников будут следить 1,5 тыс. правоохранителей.
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