В Пасхальную ночь за порядком в Украине будут следить более 23 тысяч правоохранителей

В ночь на Пасху к охране публичного порядка и безопасности граждан будут привлечены 23,1 тыс. правоохранителей, почти 700 из них – военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

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Правоохранители ожидают, что в праздничных мероприятиях примут участие около 8,9 млн верующих. Больше всего - во Львовской, Днепропетровской и Одесской областях.

Как сообщал УНИАН, в Киеве, в частности, за правопорядком во время Пасхальных праздников будут следить 1,5 тыс. правоохранителей.