На Пасхальные праздники за порядком в Киеве будут следить 1500 правоохранителей

На Пасхальные праздники охрану правопорядка в Киеве будут обеспечивать 1,5 тыс. работников правоохранительных органов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

Он отметил, что полицейские патрули, как обычно, будут находиться неподалёку от культовых сооружений для предотвращения любых агрессивных проявлений со стороны определенного круга граждан.

Читайте такжеПолиция просит КГГА ввести "сухой закон" в столице на время Евровидения

При этом Крищенко напомнил, что столичная полиция в связи с проведением «Евровидения-2017» уже некоторое время тому назад перешла на усиленный режим несения службы. Также предусмотрен резерв для обеспечения правопорядка в случае возникновения непредвиденных ситуаций. Вместе с тем Крищенко отметил, что пока полиция не располагает какой-либо информацией, которая бы требовала повышения мер безопасности.