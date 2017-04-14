Радиус опасной зоны в Балаклее уменьшен с 10-ти километров до 150 метров – Зубко

Радиус опасной зоны в городе Балаклея Харьковской области уменьшен с 10-ти километров до 150 метров.

Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, информирует пресс-служба Минрегиона.

«До 17 мая планируем завершить все работы по очистке территории. Земли по акту переданы местному самоуправлению, и аграрные предприятия приступили к сельскохозяйственным полевым работам. Самое главное, что мы обеспечили безопасность людей, подростков и детей. Ситуация в Балаклее - один из примеров слаженной работы органов власти и служб всех уровней по чрезвычайным ситуациям и в условиях угроз», - заявил Зубко.

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Как сообщал УНИАН, ночью 23 марта в Балаклее в результате пожара взорвался военный арсенал. Из-за опасности были эвакуированы около 20 тысяч человек. В результате разрывов снарядов погибла женщина, еще несколько человек получили ранения.

По данным ГСЧС, по состоянию на 13 апреля в Балаклее и близлежащих населенных пунктах в ходе очистки территории изъято более 26 тыс. боеприпасов.