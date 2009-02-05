Тимошенко обещает продать Укртелеком солидным людям с большими деньгами

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обещает, что приватизация в Украине будет проводиться по «достойным ценам» и для претендентов с мировым именем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила 4 февраля на пресс-конференции.

При этом она подчеркнула, что перед приватизацией будут проведены детальные консультации со всеми потенциальными участниками процесса.

«Вначале мы будем выяснять, кто готов принять участие (в приватизации – УНИАН), будут устанавливаться очень высокие стартовые условия для начала проведения приватизации, и хочу сказать, что к процессу приватизации правительство будет подходить очень, очень и очень взвешенно. И ничего не будет делаться в спешке», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Комментируя заявление министра транспорта и связи Иосифа ВИНСКОГО о том, что правительство планирует приватизацию «Укртелекома» на март текущего года, Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что сейчас идет переговорный процесс с крупными мировыми корпорациями.

«Во многих странах мира телекомы, вы знаете, частные, а не государственные. Мы ведем переговоры для того, чтобы они знали, как это (приватизация – УНИАН) будет проводиться, изучаем их намерения, анализируем ценовую политику. Еще раз хочу сказать, что какой-либо приватизационный процесс пройдет лишь в том случае, если цена будет достойная и покупатель будет с мировым именем. Никаких других вариантов правительство не допустит», – заверила Ю.ТИМОШЕНКО.

Напомним, вчера в интервью журналистам министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ заявил, что правительство планирует в марте провести приватизацию “Укртелекома”.

«Это позиция министра и премьер-министра. Все условия приватизации уже готовы. И как только будет поставлена окончательная точка в личности, которая об этом объявит (когда будет окончательно определено руководство Фонда госимущества – УНИАН)… 75 дней – и будет процесс… На следующей неделе может быть объявление, и через 75 дней – процедура проведения аукциона».

Министр отметил, что продажа этого объекта сегодня реальна и возможна и стартовая цена предприятия может составить 25 млрд. грн. “Моя позиция – не меньше 25 млрд. грн. Я думаю, что появится инвестор, который в этих условиях купит за такие деньги “Укртелеком”, – сказал он.