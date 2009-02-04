Тимошенко собирается продать Укртелеком уже в марте

Правительство планирует в марте провести приватизацию “Укртелекома”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ.

«Это позиция министра и премьер-министра. Все условия приватизации уже готовы. И как только будет поставлена окончательная точка в личности, которая об этом объявит (когда будет окончательно определено руководство Фонда государственного имущества – УНИАН)… 75 дней - и будет процесс… На следующей неделе может быть объявление, и через 75 дней - процедура проведения аукциона», - сказал И.ВИНСКИЙ.

Министр отметил, что продажа этого объекта сегодня реальна и возможна, стартовая цена предприятия может составить 25 млрд. грн.

“Моя позиция – не меньше 25 млрд. грн. Я думаю, что появится инвестор, который в этих условиях купит за такие деньги “Укртелеком”, - сказал И.ВИНСКИЙ.

Напомним, в конце февраля 2008 года Фонд госимущества Украины объявил о начале подготовки к проведению конкурса по продаже 67,79% пакета акций ОАО «Укртелеком» с использованием открытости предложения цены по принципу аукциона.

Правительство ранее заявляло о своих планах провести конкурс по продаже 67,79% ОАО “Укртелеком” в период со второй декады февраля по декабрь 2008 года (распоряжение Кабинета Министров Украины № 249-р от 6 февраля 2008 года). Пакет в размере 25% + 1 акция будет закреплен в государственной собственности.

9 апреля 2008 года Кабинет министров утвердил условия проведения конкурса по продаже акций «Укртелекома».

18 апреля председатель Фонда государственного имущества Валентина СЕМЕНЮК обратилась к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО и Совету национальной безопасности и обороны относительно необходимости отложить объявление и проведение конкурса по приватизации «Укртелекома» для доработки его условий. По ее словам, при разработке Кабмином инвестобязательств не были учтены предложения профсоюзных организаций относительно передачи с баланса предприятия объектов социальной сферы, не прописаны пути погашения кредиторской задолженности этого предприятия. «В таком состоянии продавать «Укртелеком» невозможно», - отметила председатель Фонда.

Справка УНИАН. ОАО «Укртелеком» (г. Киев) - один из ведущих национальных операторов связи, является монополистом на рынке фиксированной местной связи, занимая более 80% рынка и имея более 10 млн. абонентов. Компания также оказывает услуги доступа к Интернету и мобильной связи (ТМ Utel).

Доход ОАО «Укртелеком» в 2007 году вырос, по сравнению с 2006 годом, на 1,8% и составил более 8 млрд. грн. Чистая прибыль компании в 2007 году уменьшилась почти вдвое (на 43%), по сравнению с 2006 годом, и составила 267,2 млн. грн. против 467,8 млн. грн. в 2006 году.

Уставный капитал компании - 4 млрд. 681 млн. 560 тыс. грн.