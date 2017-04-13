Киевсовет планирует ввести "сухой закон" на время Евровидения

Киевсовет намерен ограничить реализацию алкоголя во время Евровидения-2017. Соответствующее обращение Национальной полиции поддержали депутаты на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам торговли, предпринимательства и регуляторной политики. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

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Речь идет о запрете продажи пива (кроме пива в пластиковой таре), алкогольных, слабоалкогольных напитков и вин столовых в пределах отдельных территорий города Киева. Ограничение вводится для "минимизации рисков возникновения правонарушений во время Евровидения-2017".

Такие меры будут действовать с 4 мая по 15 мая на территории, прилегающей к "Еврогородка", и с 8 по 13 мая на территории вокруг Международного выставочного центра.

Комиссия по вопросам торговли решила поручить Департаменту промышленности исполнительного органа Киевсовета (КГГА) подготовить соответствующее распоряжение.

Как известно, международный песенный конкурс "Евровидение-2017" пройдет в Украине в Международном выставочном центре. Полуфиналы конкурса состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая.

Обеспечивать правопорядок во время проведения международного конкурса будут 10 тысяч полицейских, военнослужащих Национальной гвардии, работников Государственной пограничной службы и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.