ГПСУ предупредила о возможных срежиссированных задержаниях украинцев силовиками РФ

Государственная пограничная служба предостерегает граждан Украины, которые в силу обстоятельств вынуждены часто пересекать границу с Россией, о возможных провокациях со стороны силовиков РФ.

Об этом говорится в сообщении ГПСУ на сайте ведомства.

«По имеющимся данным, сотрудники ФСБ РФ совместно с пограничниками региональных пограничных управлений ПС ФСБ РФ, под видом проверки службы пограничных и таможенных нарядов в российских пунктах пропуска, периодически совершают провокации в отношении граждан Украины, - сообщил на брифинге помощник Председателя Государственной пограничной службы Украины – пресс-секретарь Олег Слободян.

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Отмечалось, что используя административное влияние, давление и угрозы, российские силовики заставляют граждан Украины перемещать через границу т.н. «учебные закладки» в виде гранат, боеприпасов и тому подобное, которые им предоставляются уже на территории РФ перед российским пунктом пропуска.

Олег Слободян добавил, что подобные действия российских спецслужб, расцениваются как предпосылки к провокациям. «Они могут привести к созданию конфликтных ситуаций на украинско-российской границе в виде срежиссированным задержаниям российскими силовиками граждан Украины, якобы, за попытки ввоза в РФ запрещенных предметов, в т.ч оружия и боеприпасов», - отметил он.