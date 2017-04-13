ВР разрешила присваивать звание Героя Украины иностранцу с орденом Героев Небесной сотни

Верховная Рада приняла президентский закон "О внесении изменения в раздел V "Заключительные положения" Закона Украины "О государственных наградах Украины" относительно присвоения звания Герой Украины" (№6174).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 235 народных депутатов из 361, зарегистрированного в сессионном зале.

Законом устанавливается, что звание Герой Украины может быть присвоено, в виде исключения посмертно иностранцу, награжденному орденом Героев Небесной сотни, за совершение выдающегося геройского поступка, связанного с отстаиванием конституционных принципов демократии, прав и свобод человека во время Революции достоинства (ноябрь 2013 года - февраль 2014 года).

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Во время обсуждения депутаты предлагали предусмотреть норму, согласно которой звание Герой Украины может быть присвоено, в виде исключения посмертно иностранцу и лицу без гражданства за совершение выдающегося геройского поступка во время отстаивания и защиты интересов Украины.

Однако представитель президента в парламенте, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Ирина Луценко подчеркнула, что эта законодательная инициатива была внесена именно как такая, что касается Революции Достоинства, и такой и должна оставаться.

Вынося законопроект на голосование, председатель парламента Андрей Парубий не объявлял, что он принимается с правкой.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.