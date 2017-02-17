Президент отметил государственными наградами 63 участников Революции достоинства

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом говорится в указе 41/2017 "О награждении государственными наградами Украины граждан, которые принимали активное участие в событиях на Майдане Незалежности во время Революции достоинства.

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За гражданское мужество, самоотверженное отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, проявленные во время Революции достоинства, активную общественную и волонтерскую деятельность глава государства наградил 63 украинцев.

В частности, орденом “За заслуги” III степени награждены двое активистов, орденом “За мужество” III степени награждены 58 участников Революции достоинства, а также орденом княгини Ольги III степени - еще трое активистов.

Как сообщал УНИАН, в центре Киева 18-22 февраля будет перекрыто движение транспорта в связи с мероприятиями к годовщине трагических событий на Майдане.