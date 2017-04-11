В ВСУ могут появиться новые воинские звания

В Министерстве обороны Украины инициируют введение новых воинских званий сержантского и старшинского состава Вооруженных сил.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Максим Праута.

Он отметил, что во исполнение «дорожной карты» реформ в Министерстве обороны продолжается работа по нормативно-правовому обеспечению реформирования, в рамках которой уже в этом году принято 26 нормативно-правовых актов, направленных на повышение боеспособности ВСУ и обороноспособности государства, разработчиком которых является Минобороны.

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«Все нормотворческие инициативы прорабатываются Министерством обороны совместно с представителями Совета волонтеров и Проектного офиса реформ Министерства обороны Украины. Сейчас на рассмотрении в Администрации президента Украины, Верховной Раде Украины и в Секретариате Кабинета министров Украины находится еще 22 проекта нормативно-правовых актов, обеспечивающих реализацию реформ в сфере обороны. В частности, это проект закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно воинских званий военнослужащих», предусматривающий введение новых воинских званий сержантского и старшинского состава Вооруженных сил Украины», - сообщил он.

По словам Прауты, также на рассмотрении находится законопроект «О мобилизационной подготовке и мобилизации», которым предусматривается внесение изменений в соответствующее законодательство по вопросам: планирования мероприятий по обороне государства и защите его территории от возможной агрессии; обеспечения жизнедеятельности населения в особый период; полномочий государственных органов власти; предоставления гражданам отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации; «бронирования» граждан на период мобилизации и на военное время и др.