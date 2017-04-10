В оккупированном Крыму менее 20 жителей захотели проходить службу на территории РФ

В ходе весенней призывной кампании 2017 года в аннексированном Крыму на воинскую службу в Россию планируют направить около двух десятков жителей полуострова. Об этом на пресс-конференции в Симферополе заявил подконтрольный Кремлю так называемый военный комиссар Крыма Анатолий Малолетко, сообщает РИА Крым.

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«На материк поедут только те, кто изъявил желание служить в военно-десантных войсках. Их немного – где-то в пределах 20 человек. Остальные будут служить на территории Республики Крым», – отметил военком.

Как известно, Министерство иностранных дел Украины выразило протест по поводу призыва на военную службу в России граждан из аннексированного Крыма.