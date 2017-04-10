Киев одолжил у "Арены Львов" 7 тысяч кресел для зрителей "Евровидения" (фото)

11:35, 10 апреля 2017
Общество
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За аренду кресел "Арена Львов" получит 500 тысяч гривен.

Зрители

Во Львове со стадиона «Арена Львов» демонтировали 7 тыс. кресел зрительских трибун и перевезут их в Киев, где установят на трибунах Международного выставочного центра на время проведения «Евровидения».

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН коммерческий директор стадиона «Арена Львов» Алексей Семенюк.

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По его словам, демонтаж кресел начался 8 апреля, а сегодня, 10 апреля, он уже завершен.

Фото УНИАН

Кресла партиями отправляют в Киев, а после завершения «Евровидения» их вернут на львовский стадион.

В общем, на «Арене Львов» 34 тыс. 700 кресел на зрительских трибунах. За аренду кресел «Арена Львов» получит 500 тыс. грн.

Фото УНИАН

Как известно, главной ареной «Евровидения-2017» в Киеве станет Международный выставочный центр на Левом берегу. Полуфиналы конкурса состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая.

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