В Днепропетровской области СБУ задержала двух администраторов сепаратистских групп в соцсетях

В Днепропетровской области СБУ вчера, 6 апреля, задержала двух администраторов сепаратистских групп в социальных сетях - жителей Кривого Рога и Каменского, которые проводили активную антиукраинскую пропаганду.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе УСБУ в Днепропетровской области.

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Согласно сообщению, с 2014 года 52-летняя женщина и 45-летний мужчина были активными участниками антиукраинских групп в Интернете, а в 2016 году их завербовали представители спецслужб РФ.

Выполняя задачи своих кураторов, злоумышленники создали и администрировали 12 групп в социальных сетях, где распространяли специально подготовленные пропагандистские материалы, направленные на дискредитацию государственной власти в Украине, разжигание межнациональной розни, и призывали к вхождению юго-восточных областей Украины в состав России.

Также сообщникам террористов ставились задачи собирать данные о расположении воинских формирований и сведения о сотрудниках правоохранительных органов Украины.

Во время обысков оперативники спецслужбы изъяли у злоумышленников компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Продолжаются следственные действия.