В МИД предупреждают украинцев о дополнительных проверках на границе с ЕС

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предупреждает о возможности дополнительных проверок на границе со странами ЕС, поскольку сегодня начинает работать новый регламент ЕС для повышения безопасности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины.

“Именно с сегодняшнего дня работает новый регламент ЕС, который направлен на повышение безопасности... Могут быть дополнительные целевые проверки. Поэтому, если вы на минутку дольше пересекаете границу, не волнуйтесь. Это никак не связано с введением безвизового режима или иными процедурами“, - сказал Климкин.

Также министр поздравил всех с вчерашним решением Европарламента относительно предоставления Украине безвизового режима, но отметил, что у Украины “много задач” и, в частности, работа с агентством ЕС по безопасности внешних границ, с офисом прокуратуры ЕС, со странами-членами ЕС, чтобы “запустить настоящий безвизовый режим”.

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Как сообщал УНИАН, с 7 апреля представители пограничных служб на внешних границах ЕС вводят новые правила идентификации и пограничного оформления с использованием соответствующих баз данных. В ГПСУ отметили, что эти нововведения вступают в действие на основании распоряжения Европейского парламента и Совета ЕС 2017/458 от 15 марта 2017 года и напрямую не касаются граждан Украины.

А именно, речь идет о том, что на данный момент граждане ЕС на основании законодательства Евросоюза пользуются правом свободного перемещения, что заключается в минимальном пограничном оформлении. После вступления в действие вышеупомянутого распоряжения, эти лица во время въезда и выезда с территории стран-членов ЕС должны будут систематически проходить контроль на внешних границах с последующим внесением в базу данных, чего не делалось до момента вступления в силу данного распоряжения.