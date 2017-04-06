В Крыму суд решил рассматривать "дело Хизб ут-Тахрир" в закрытом режиме

Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма принял решение о проведении заседания по «делу Хизб ут-Тахрир» в закрытом режиме. Об этом сообщил адвокат фигуранта ялтинской «дела Хизб ут-Тахрир» Эмир-Усеина Куку Алексей Ладин в комментарии "Радио Свобода".

«Все заседания будут проходить в закрытом режиме Верховный суд вынес постановление», – сообщил Ладин.

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В четверг, 6 апреля, подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма рассматривает ходатайство защиты фигуранта ялтинской «дела Хизб ут-Тахрир» Эмир-Усеина Куку о продлении ареста.

Фигуранты ялтинской дела «Хизб ут-Тахрир» находятся в тюрьме уже более полугода. Первых четырех обвиняемых арестовали 11 февраля 2016 года. Наиболее известный из них – член Контактной группы по правам человека Эмир-Усеину Куку. Кроме него, были задержаны Муслим Алиев и житель села Краснокаменка Энвер Бекиров, которые работали строителями, а также торговец цветами из Ялты Вадим Сирук.

Правозащитники считают арестованных ялтинцев политическими заключенными.