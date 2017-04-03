В Одессе скончался знаменитый актер, ведущий и шоумен Сергей Олех
11:19, 03 апреля 2017Общество
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Он скончался после продолжительной борьбы с онкозаболеванием.
Олех известен своими ролями в юмористических проектах / telegraf.com.ua
Вчера, 2 апреля в Одессе скончался известный комедийный актер, шоумен и ведущий Сергей Олех. Об этом сообщает 048.ua.
52-летний актер, известный, как бессменный ведущий украинской версии "Голых и смешных", приглашенный актер "Масок", многих других проектов - скончался после продолжительной борьбы с онкозаболеванием.
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Отмечается, что его во время очередного кризиса не смогли вовремя транспортировать в столицу.
В связи со смертью известного одессита, мэр Труханов выразил соболезнование родным, близким, поклонникам Сергея Олеха.
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