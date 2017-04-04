Киевляне несут цветы к посольству России после теракта в Петербурге (фото)
12:47, 04 апреля 2017Общество
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В Украине полиция трех городов, где есть метро, переходит на усиленный вариант несения службы.
Киевляне несут цветы к посольству России после теракта в Петербурге.
Как известно, в Украине полиция трех городов, где есть метро, переходит на усиленный вариант несения службы.
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Напомним, 3 апреля в метро в Санкт-Петербурге на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел взрыв. Еще одно взрывное устройство было обнаружено и обезврежено на станции "Площадь Восстания". По последним данным, в результате теракта в метро Санкт-Петербурга погибли 14 человек, еще 49 человек пострадали.
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