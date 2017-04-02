На Донетчине полицию перевели на усиленный режим работы

Полиция Донетчины с 31 марта переведена на усиленный режим работы после теракта, произошедшего в Мариуполе, сообщает Тиждень.uа со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

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Согласно сообщению, полицейские развернули спецмероприятия по защите населения и взяли под круглосуточную охрану вокзалы и автостанции. В местах, где есть риск террористической агрессии, — на объектах жизнеобеспечения, транспортных развязках, в местах концентрации людей — работают более 1,5 тысячи сотрудников Национальной полиции и Нацгвардии.

Также отмечается, чтобы минимизировать временные неудобства и ускорить процесс проверки, 1 апреля количество правоохранителей на блокпостах была увеличена вдвое.

"Только на мариупольском направлении на дежурство вышли более 500 правоохранителей в составе усиленных пеших нарядов, автопатрулей и групп быстрого реагирования. На улицах несут круглосуточную службу сотрудники областного главка, мариупольского гарнизона, полицейские из других областей Украины, патрульная полиция и полиция охраны, а также более 100 военнослужащих Нацгвардии", - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 31 марта в 8.35 утра в центре Мариуполя взорвался автомобиль, водитель которого погиб на месте. Впоследствии стало известно, что за рулем автомобиля находился полковник СБУ Александр Хараберюш.