В Днепре "декоммунизировали" стелу со старым названием района (фото)

Об этом на своей странице в Facebook сообщил местный активист Кирилл Дороленко, обнародовав соответствующие фото.

Рабочие сняли буквы с надписью "Ленинский район" со стелы возле дома культуры "Ильича".

Отметим, 26 ноября 2015 года распоряжением и.о. городского головы Днепра в рамках декоммунизации Ленинский район был переименован в Новокодацкий.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла Закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

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Согласно закону, пропаганда коммунистического и/или нацистского тоталитарных режимов и их символики признается надругательством над памятью миллионов жертв тоталитарного коммунистического режима, национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима и запрещается.

Также запрещается изготовление, распространение, публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима, в том числе памятников, символики нацистского тоталитарного режима, публичное исполнение гимнов СССР, УССР, других союзных советских республик или их фрагментов на всей территории Украины.