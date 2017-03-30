Участница АТО об инциденте с маршрутчиком в Днепре: хочу, чтобы этот случай стал показательным

Девушка-участница АТО Мария Ковальчук, хамство в адрес которой стало причиной увольнения водителя маршрутки, рассказала подробности инцидента.

В комментарии изданию «Днепр вечерний» девушка сказала, что ей нужно было проехать было всего две остановки.

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«Водитель сказал, что берет пассажиров с такими льготами только тогда, если есть места. Я ответила ему, что свободные места есть. После паузы он снова завел разговор: мол, а откуда у тебя эта бумажка? Я ответила, что я и такие, как я, эти бумажки заслужили. На что водитель заявил: «Та если Вова зайдет сюда с танками, он подотрется такими бумажками!», дальше в том же духе. После того, как я вышла из маршрутки, связалась с сестрой погибшего в 2014 году героя – Антона Жукова, мать которого тоже сталкивалась с подобной ситуацией (ее оскорбляли в маршрутке). Тамила приехала, и мы отправились в тупик 155-й, дождались того маршрутчика, хотели его сфотографировать, но он закрыл лицо. Сняли только машину. Спасибо тем, кто помог добиться справедливости: хам уволен, мне прислали фото приказа, а я хочу, чтобы этот случай стал показательным. Ведь и я, и мои товарищи не раз сталкивались с тем, что маршрутчики не хотят везти нас по льготам, хотя на таких, как мы, не установлен лимит пассажиров», – рассказала Мария.

Как сообщал УНИАН, в Днепре водитель маршрута № 155 на предъявление девушкой удостоверения участника боевых действий для бесплатного проезда ответил неадекватной реакцией, выдав монолог сепаратистского содержания. В частности, он обвинил девушку «в разжигании войны» и заявил, мол, если бы Путин захотел, «он давно был бы здесь, приехал бы на танках».

Позже стало известно, что водитель был уволен.