В Одессе состоялся досрочный выпуск курсантов Военной академии (видео)

В Одессе сегодня состоялся досрочный выпуск курсантов Военной академии.

Как передает корреспондент УНИАН, в пятницу на площади Десятого апреля, возле монумента «Крылья победы» прошел торжественный ритуал вручения первых офицерских (лейтенантских) погон, которые получили более 80 выпускников Военной академии.

После объявления приказа министра обороны Украины погоны выпускникам вручили начальники факультетов и ведущих кафедр военного вуза.

Затем специалисты высокомобильных десантных войск по специальным операциям и тылу почтили минутой молчания погибших защитников Украины и возложили цветы к монументу.

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По завершению ритуала молодых лейтенантов поздравили присутствующие на церемонии их родственники и друзья.

Как пояснил журналистам начальник Военной академии Олег Гуляк, завтра состоятся торжества по случаю вручения дипломов, а на следующей неделе молодые офицеры займут должности в составе боевых частей и соединений Вооруженных Сил Украины.

«Все идут служить в боевые части. Сейчас военные части ощущают потребность подготовленных офицерах», - подчеркнул Гуляк.

Справка УНИАН. Военная академия (Одесса) - современное межвидовое военное учебное заведение, которое имеет глубокие исторические традиции и более чем вековую историю. Осуществляет подготовку военных специалистов по образовательно-квалификационным уровням «бакалавр» и «магистр» для ВСУ и других военных формирований, подготовку гражданских специалистов по образовательно-квалификационному уровню «бакалавр», языковую подготовку военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины.