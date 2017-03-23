Стало известно, сколько украинцев заберут в армию весной

14:56, 23 марта 2017
Общество
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Согласно соответствующему распоряжению Кабмина, призвать должны 14 тысяч 135 человек.

Призыв пройдет в апреле-мае 2017 года / УНИАН

Кабмин утвердил численность граждан, подлежащих призыву на срочную службу в апреле-мае 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Из общего числа призывников 9 тысяч 135 человек будут направлены в Вооруженные силы Украины, 4 200 человек. - в Национальную гвардию и еще 800 человек - в Государственную специальную службу транспорта.

Как сообщал УНИАН ранее, ВР приняла закон о создании Единого электронного госреестра военнообязанных.

Согласно закону, в Реестр заносятся и хранятся в базе данных Реестра такие сведения о военнообязанных (призывниках) как персональные данные, служебные данные. При этом отмечается, что согласие военнообязанных (призывников) на обработку их персональных данных для целей Реестра не требуется.

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Теги: #военные#Украина#армия#призыв#срочники