СБУ узнала о наличии у России пропагандистских сценариев по Евровидению-2017

Россия подготовила пропагандистские сценарии, каким бы не было решение СБУ относительно въезда в Украину российской участницы Евровидения-2017 Юлии Самойловой.

Об этом заявил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук во время брифинга, передает 24 канал.

"Российская сторона уже подготовила определенные сценарии информационных, в первую очередь пропагандистских, акций, которые нацелены на нанесение ущерба имиджу нашего государства", — сказал он.

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По словам Ткачука, если украинская сторона примет решение о запрете въезда Самойловой, то Россия будет заявлять о том, что Украина политизирует Евровидение.

При этом он добавил, что если СБУ не примет такого решения — это может вызвать недовольство части радикально активно настроенного проукраинского общества.

"Мы можем спрогнозировать, что эта реакция может быть резкой. И соответствующая картинка на российских каналах появится и на Европу будет транслироваться то, что в Украине процветает экстремизм", — сказал Ткачук.