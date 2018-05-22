Узники "Плавучей тюрьмы"

Семь членов команды балкера (специализированного судна для перевозки грузов насыпью (навалом), - УНИАН) Free Neptune – пятеро одесситов и два жителя Мариуполя – вернулись в Украину из Омана, где вынужденно пробыли с лета 2015 года. Тогда Free Neptune с украинским экипажем на борту прибыл в порт Маскат для пополнения запасов воды и провизии. Однако оператор судна – греческая компания Free Вulkers SA – отказался оплатить данную поставку местному агенту. Как выяснилось, владелец судна оказался банкротом, имеющим немалые долги (к тому времени балкер, ранее перевозивший удобрения, уже порядка двух месяцев был без груза). Не рассчитавшись с экипажем за многие месяцы работы, он бросил команду Free Neptune на произвол судьбы.

Услышанное от вырвавшихся с борта судна украинцев, по словам руководителя Национальной ассоциации защиты прав граждан Игоря Зозули, повергло в ужас даже видавших виды мореходов. «Я сам – моряк, прошел путь от кадета до старпома, и часто сталкивался с нештатными ситуациями, но то, что случилось с ними, не умещается ни в какие рамки, - говорит он. – Более полутора лет назад они оказались брошенными в плавучей «тюрьме». Без средств к существованию, в изоляции, практически без еды, воды, без медицинской помощи и необходимых лекарств».

Вначале на судне еще работал судовой телефон, но потом, из-за неуплаты, его отключили. Аналогично – Интернет. Единственной связью с Украиной стали sms-сообщения, которые украинцы отправляли за счет родных.

По словам электромеханика Михаила Новикова, балкер - на ближнем рейде в Маскате, примерно в пяти-шести милях (более 10 километров) от берега. В связи с тем, что экипажу не «открыли границу» - не оформили соответствующие документы, команда уже год не была на суше. Исключение - три человека, здоровье которых уже вызывало серьезные опасения. У капитана Игоря Пушкова начались проблемы с сердцем, у кока Дениса Закржевского - абсцесс запущенного зуба, а у его помощника - Сергея Кисилева - поднялась высокая температура. В августе 2016 года власти порта организовали им выезд в медицинское учреждение.

Невыносимая жара (до 50 градусов по Цельсию) при отключенных кондиционерах, отсутствие воды для жизнеобеспечения судна, когда не смываются туалеты, не работает душ и холодильные камеры… В таких условиях не удивительно, что люди начали болеть: аллергия, резкая потеря веса, нервные срывы… Состояние всех членов экипажа оставляет желать лучшего. «На момент нашего отъезда, питьевая вода выдавалась только для приготовления пищи, банальный чай – проблема. Еда готовится на открытом огне - прямо на корме. На дрова пришлось пустить деревянные конструкции: начали с поддонов, потом в ход пошли трапы… Перебивались рисом и рыбой, которую самостоятельно ловили в море, пекли лепешки. Продукты, предназначенные на 10 дней, «растягивали» на месяц», - рассказал Новиков.

Ситуация действительно катастрофическая. На балкере функционирует только аварийный дизель-генератор, который обеспечивает аварийное освещение судна, что необходимо в целях безопасности. Для этого порт Маскат обеспечил поставку топлива - по 5 тонн перекачивается со специально приходящего судна. Горючее украинцы переносят вручную…

По словам старшего помощника капитана Артура Земцева, еще в июле прошлого года команда написала коллективное заявление в суд. Аналогичные обращения направили в ITF (Международной федерации транспортных рабочих) и посольство Украины в Саудовской Аравии, обратились в МИД, а родственники вынужденных заложников и в Верховную Раду. «С июля мы никак не могли добиться реакции, ни от Украины, от ни профсоюза, и поэтому вышли на протестную акцию», - отмечает старпом.

Доведенные до отчаяния моряки в декабре прошлого года объявили голодовку. Соорудив из белых простыней многометровый баннер, они огромными буквами написали на английском языке: «Голодная забастовка! Отдайте наши деньги! Верните нас домой!». Рядом нарисовали большой флаг Украины. Воззвание выставили на всеобщее обозрение. Фотографии с бастующими моряками попали в СМИ. На экипаж Free Neptune впервые обратили внимание. К решению проблемы подключилось посольство Украины в Саудовской Аравии, отреагировала Либерия, которая, за свой счет, отправила семерых членов экипажа в Украину.

Внутренние конфликты

Помимо внешних факторов ситуацию на судне усугубляли и факторы внутренние. Вернувшиеся на Родину моряки утверждают, что изрядную лепту в «нездоровую обстановку» внес и капитан Анатолий Исайчев, сменивший в августе прошлого года серьезно заболевшего Пушкова. По словам сварщика Александра Корниенко, коллектив на судне был дружный, но вновь прибывший «словно нарочно расколол команду». «Сначала отдал предпочтение тем, кто работает в машинном отделении, потом – палубе, - рассказал Корниенко. – Нет на борту ни одного человека, с которым он «не сцепился»… Обращаясь с любой просьбой, вплоть до лекарства, всегда слышали в ответ: «Ваши проблемы». Экипаж он назвал быдлом, ни разу нас вместе не собрал, не подбодрил. Любой вопрос парирует, мол, «я капитан, что хочу, то и делаю, поступающая ко мне информация, вас не касается».

В декабре конфликт с капитаном Исайчевым достиг апогея. По его приказу ночью был сорван и уничтожен баннер с национальным флагом, который стал для команды символом протеста, когда они объявили голодовку. По словам Михаила Новикова, он лично заявил капитану, что гражданину Украины, должностному лицу при погонах уничтожать государственный символ – незаконно, и за это должно быть стыдно. «Я хожу в море с 2010 года, но с таким столкнулся впервые. Когда мы уезжали, в порыве гнева он пытался порвать мои документы, старпому испортил либерийский паспорт (положено получить от страны флага), а коку – загранпаспорт», - рассказал он.

«Надевая погоны капитана, человек берет на себя большую ответственность. Он обязан не только управлять судном и обеспечивать его безопасность, в том числе, на открытом рейде, а и организовывать работу экипажа. Это прописано в контракте. Судя по всему, капитан Free Neptune ни одну из предписанных обязанностей не выполнил», - считает член правления ассоциации морских капитанов Одессы Олег Пастернак.

Подозрение на сговор

Еще одна проблема – высокая вероятность, что команда не сумеет получить от судовладельца заработанное. По словам председателя благотворительного фонда помощи морякам «Ассоль» Анны Муруговой, украинцы с Free Neptune продолжают требовать выполнения условий контракта со стороны греческого судовладельца-банкрота. Но, как минимум, два момента, вызывают сомнения, что им легко удастся добиться своего.

Первый – подмена контрактов. По словам Муруговой, десять человек экипажа Free Neptune ушли в рейс через мариупольский крюинг Euromariner, остальные – от одесской компании Dgerela Maritime Services.

Михаил Новиков вспоминает, что к своим обязанностям на Free Neptune он приступил в октябре 2015 года, сев на балкер в Николаевском морском порту. Тогда же на судно прибыли представители Dgerela Maritime Services. Под предлогом того, что на «бумагах» не хватает печати, велели сдать контракты капитану. Обратно вместо полноценного документа, расписанного почти на десяти страницах, одесские моряки получили один лист с печатью… другой компании. По словам членов экипажа, когда их родственники в офисе одесского крюинга потребовали копию контракта, на руки они получили аналогичный «листик».

Стоит отметить, что уже тогда судовладелец находился в стадии банкротства, однако об этом моряки не были поставлены в известность. «На судне я лично видел распечатку, висевшую на доске объявлений. На ней значились фамилии и должности людей из нескольких предыдущих смен, напротив каждого - проставлена сумма, которую задолжала компания Free Вulkers SA…», - вспоминает Михаил Новиков.

Специалисты не исключают существования сговора капитана, судовладельца и крюинговой компании, и считают, что на это следует обратить внимание украинских правоохранителей.

Долги дороже судна

Второй нюанс, который заставляет сомневаться в возможности получения командой заработанных средств и компенсации за страдания – глубина финансовых проблем судовладельца. Дело в том, что все имущество греческой компании-банкрота арестовано или заложено. К тому же, на балкере нет груза, на реализации которого можно было бы настаивать в судебных инстанциях, а у экипажа нет юридических представителей в Омане, которые могли бы взять на себя ведение дел в судах.

Но даже если найти покупателя на Free Neptune, его стоимость не покроет долгов судовладельца, в том числе, перед экипажем. По словам представителя юридической компании Legal Consulat Grup (Одесса) Игоря Слабосильного, согласно законодательству, в подобных ситуациях приоритет в получении долга имеет банк. Free Neptune оценивается в 2 млн долларов, а задолженность его владельца перед банком-кредитором гораздо больше - 3 млн долларов. «Этот балкер находится под арестом государства флага (Либерии), а также - в залоге у банка-кредитора», - рассказал юрист.

Впрочем, по его словам, стоит сделать попытку и заставить судовладельца-банкрота после продажи имущества выплатить, в первую очередь, долго именно морякам (сумма составляет около 680 тысяч долларов). Одним из вариантов добиться этого также может быть аукцион. Однако для его организации необходимо получить соответствующее решение суда. Для обращения в суд, опять-таки, нужно найти в Омане юридическую фирму, которая сможет представлять интересы экипажа. «Мы надеемся, что в ближайшее время найдем соответствующую юридическую компанию, которая сможет от имени экипажа обратиться в суд», - подчеркнул Игорь Слабосильный, добавив, что переговоры об этом ведутся с партнерами Legal Consulat Grup в Арабских Эмиратах.

Представитель Профсоюза работников морского транспорта Украины Элина Караван добавляет, что, на сегодняшний день, ведутся переговоры о доставке провизии на стоящее у азиатских берегов судно, на котором остаются пятнадцать украинцев. Их дальнейшая судьба пока - под вопросом.

А на будущее Элина Караван рекомендует украинским морякам, которые попадают в нештатные сложные ситуации, не затягивать с обращением в МИД, дипломатические представительства, профсоюзные организации и другие инстанции. «Мы рекомендуем морякам «бить во все колокола», если задолженность по зарплате превысила два месяца», - говорит она.

Отметим, что 18 января 2017 года вступили в силу поправки, внесенные в Конвенцию о труде в морском судоходстве (MLC 2006). Они разрабатывались с целью улучшения условий труда моряков и повышения гарантий защиты их прав. Поправки, в частности, касаются экипажей, попавших в ситуацию, подобной балкера Free Neptune. Отныне само понятие «брошенные моряки» должно остаться в прошлом, поскольку новые правила регулируют механизм оплаты репатриации людей в случае проблем с судном. Сертификат или любой другой документ, подтверждающий финансовое обеспечение, обязаны храниться на борту. Все ратифицировавшие MLC 2006 государства имеют право требовать выполнения этого условия.

Жаль только, что моряки Free Neptune попали в беду раньше, чем эти поправки вступили в силу, поэтому воспользоваться этими новшествами не могут.

Лариса Козовая