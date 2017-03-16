Геращенко сообщила об увеличении количества украинских заложников на оккупированном Донбассе

На оккупированном Донбассе количество украинских заложников увеличилось до 118 человек.

Об этом на своей странице в Facebook написала представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

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«К сожалению, на сегодняшний день количество заложников в ОРДЛО увеличилось и составляет 118 человек, это гражданские и военные (увеличилось и за счет гражданских, которых хватают на оккупированных территориях, так, к сожалению, и наши военные были задержаны)», - сообщила она.

Как сообщал УНИАН, 6 марта Геращенко заявляла, что в заложниках боевиков ОРДЛО находились 113 украинцев.